Le top model in yacht a Porto Cervo.

Nessuno può resistere al fascino della Costa Smeralda, le acque cristalline e i paesaggi mozzafiato hanno accolto ieri le top model americane Bella Hadid e Hailey Bieber arrivate su un jet all’aeroporto di Olbia.



Le due modelle di fama internazionale si trovano in Europa per scattare una campagna pubblicitaria e non hanno potuto resistere a una mini vacanza al largo di Porto Cervo a bordo di uno yacht privato. Tra mascherine e gel igienizzante le due modelle amiche da una vita si godono il sole e il mare della nostra isola prima di riprendere gli impegni lavorativi.

Inizia ufficialmente la stagione dei vip che ogni anno scelgono la Sardegna come nido per le loro giornate in relax.

