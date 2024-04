Ancora fuoco in Gallura, stavolta a bruciare è un furgone

Vigili del fuoco in azione per un furgone ad Arzachena

La tregua per i vigili del fuoco è finita, dopo qualche giorno di pausa sono entrati in azione per un furgone distrutto dalle fiamme. Tra i tanti interventi che quotidianamente devono affrontare in Gallura, i mezzi in fiamme stanno diventando una costante. L’allarme al 115 è arrivato stamattina per un rogo nel cortile di un laboratorio di infissi in alluminio nella zona industriale di Arzachena.

La squadra del distaccamento di Arzachena dei vigili del fuoco è arrivata sul posto e ha domato le fiamme. Il motore del furgone è andato completamente distrutto e si cercano di capire le origini del rogo. Nella zona industriale di Arzachena sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia locale.

