Controlli ad Arzachena, cafoni sanzionati con la tenda in riva al mare a Lu Postu

Ad agosto la Compagnia barracellare di Arzachena è intervenuta per contrastare diversi abusi, come i cafoni con l’auto e la tenda in riva al mare.

Durante le consuete ricognizioni, la squadra capitanata da Albertino Mele ha rilevato l’occupazione abusiva di spazi pubblici nei pressi della spiaggia Lu Postu. Lì una famiglia alloggiava da giorni sotto gli alberi con un fuoristrada e tende da campeggio. Sempre a Lu Postu, un’altra auto è stata sanzionata per aver parcheggiato sulla sabbia. Anche nella spiaggia Lu Multiccioni, a Cannigione, gli uomini della polizia rurale arzachenese hanno liberato un’ampia porzione del litorale. Lì era stata installata una tenda/gazebo e acceso un barbecue alimentato a gas, con grave rischio di innesco incendi nella vegetazione circostante. Soprattutto durante i giorni di allerta meteo per alte temperature.

Come riportato dai componenti della compagnia attiva ad Arzachena, tra le irregolarità più frequenti individuate nel periodo estivo ci sono l’abbandono di mozziconi di sigaretta in spiaggia o di rifiuti lungo le cunette stradali e l’occupazione abusiva di spazi demaniali.

La Compagnia Barracellare di Arzachena ha sede in viale Costa Smeralda 117 ed è formata da 27 persone. Attualmente, sono operative squadre formate da 4/6 persone che, a turno, coprono il servizio antincendio tutti i giorni dalle 9 alle 19, oltre ad impegnarsi nel servizio di pattugliamento di spiagge e agro, di supporto alle manifestazioni anche in orari notturni, di controllo dei siti archeologici e di lotta all’abigeato. Per segnalazioni e richiesta informazioni sulla Compagnia Barracellare di Arzachena chiamare i numeri 078983026 oppure 3400871363.

