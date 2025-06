Arzachena dice addio a Gianni Follesa, lutto nel mondo del calcio

Lutto ad Arzachena per Gianni Follesa aveva sessant’anni

Lutto nella comunità di Arzachena e nel mondo del calcio per la scomparsa di Gianni Follesa, aveva solo sessant’anni. Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio per la moglie Tea e la figlia Grazia. Gianni era molto conosciuto e la scomparsa dell’ex calciatore biancoverde ha colpito anche i sostenitori dell’Arzachena.

“Un altro “ragazzo” di quella squadra, allenata da Mr. Antonello Bagatti, vola via. Tutti i tifosi dell’Arzachena Calcio, sono vicini alla famiglia, per l’improvvisa scomparsa di Gianni Follesa”, si legge sulla pagina Arzachena Calcio Unofficial. Tantissime le attività commerciali che hanno voluto salutare la sua scomparsa con un necrologio. Il funerale si terrà domenica 15 giugno alle 19 nella nuova chiesa Santa Maria della Neve.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui