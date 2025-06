Ladri in azione al ristorante Gil’s Quick di Olbia

Uno o più ladri sono entrati in azione nella notte a Olbia, il colpo messo a segno nel ristorante Gil’s Quick di via Galvani. Magro il bottino per quanto riguarda i contanti, i malviventi hanno trovato alcune decine di euro del fondo cassa.

Ma, trovandosi in un’attività storica di Olbia, hanno rivolto l’attenzione verso altra possibile refurtiva. Chi è entrato lì nella notte tra venerdì e sabato ha deciso di portarsi via un buon ricordo ed è scappato portandosi via vini e cozze. Solo in mattina ala scoperta del raid notturno e la richiesta di intervento ai carabinieri. I militari stanno indagando, affidandosi anche agli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

