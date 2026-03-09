Arzachena dice addio al veterinario Gianni Muzzu, aveva 63 anni

Addio a Gianni Muzzu.

Arzachena e l’intero territorio gallurese piangono la scomparsa di Gianni Muzzu, venuto a mancare all’età di soli 63 anni. Noto e stimato professionista, Muzzu ha dedicato la sua vita alla medicina veterinaria, diventando nel tempo un punto di riferimento imprescindibile non solo per la cura degli animali, ma anche per la profonda umanità che ha sempre contraddistinto il suo operato.

La notizia della sua dipartita si è diffusa rapidamente, lasciando un grande vuoto tra i colleghi e i tanti cittadini che ne apprezzavano la competenza e la costante disponibilità. L’ultimo saluto a una figura così amata avverrà oggi, lunedì 9 marzo, alle ore 16:00, presso la Chiesa di Santa Maria della Neve a Tempio Nuovo, in Arzachena. Il feretro giungerà dall’Ospedale Civile di Sassari per la cerimonia funebre, al termine della quale la salma proseguirà verso il Tempio Crematorio.

Gianni Muzzu lascia la moglie Giovanna, il figlio Riccardo e una famiglia profondamente legata a lui, circondata in queste ore dall’affetto di un’intera cittadinanza che si stringe nel ricordo di un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo nella vita sociale e professionale del paese.

