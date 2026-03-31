Ginnastica artistica, le atlete di Arzachena conquistano il podio

Arzachena nel podio della ginnastica artistica.

Un importante appuntamento per la ginnastica artistica italiana ha visto protagonista Cesenatico, che ha ospitato il Torneo Nazionale al quale hanno partecipato oltre 150 atlete provenienti da tutta la Penisola. Tra queste, 14 giovani ginnaste provenienti da Arzachena hanno preso parte alla loro prima competizione fuori dalla Sardegna, portando con sé l’esperienza e la preparazione maturate all’interno dell’associazione Well-Fit Gallura, presieduta da Paolo Azara.

Le ragazze si sono confrontate su quattro attrezzi – corpo libero, trave, volteggio e parallele – sotto la guida dell’allenatrice Angela Fabbri. Tutte hanno raggiunto piazzamenti nelle prime 50 posizioni, contribuendo al raggiungimento di un notevole ottavo posto nella classifica generale, calcolata sommando i punteggi ottenuti sui diversi attrezzi.

L’amministrazione comunale, con in testa l’assessore allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni, ha rivolto un messaggio di congratulazioni alle giovani portabandiera di Arzachena, sottolineando il valore della loro performance e l’impegno mostrato nel rappresentare la città.

Le ginnaste che hanno partecipato alla competizione sono Yara Masu, Mia Demuro, che ha ottenuto l’ottavo posto al corpo libero, Sofia Scanu, undicesima al volteggio, Giada Carta, nona alla trave e decima alle parallele, Chiara Pisciottu Pirina, undicesima alle parallele, Nicole Mara, dodicesima alle parallele, Angelica Azara, Amelia Casalloni, Sara Cavalcante, Sara Essaih, Sofia Grimaldi, Tessa Mancini, Ambra Saighetta e Lara Valleri. Ognuna di loro ha mostrato dedizione e serietà, incarnando i valori dello sport e rappresentando con orgoglio Arzachena in una competizione di livello nazionale.

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