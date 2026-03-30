Da Arzachena al Rally del Ciocco, il navigatore Fresi: “Tanta adrenalina”

Grande prova del navigatore di Arzachena Francesco Fresi al Rally del Ciocco

Grande prova al Rally del Ciocco per l’equipaggio composto dal pilota Francesco Fois e il navigatore Francesco Fresi. Hanno partecipato al Lucca alla corsa valida per il campionato italiano e tappa del campionato regionale. Hanno corso a bordo di una Mini Cooper S racing Start plus 1600.

“Esprimo gratitudine per la fiducia e opportunità che il mio pilota mi ha dato permettendomi di gareggiare al suo fianco e di imparare meglio”. Così commenta Francesco Fresi di Arzachena, alla seconda esperienza da navigatore -. Gara difficile, molto guidata, dove serve maestria e rapidità alle note per seguire il passo. Tanta adrenalina ed emozione“.

“Il Rally del Ciocco è sempre stata una gara impegnativa, ma a detta di tanti piloti, e quando la disputi capisci veramente quanto impegno e difficoltà ci sono dietro una gara cosi”. Queste le parole del pilota di Assemini Francesco Fois. “Abbiamo fatto solo due passaggi di ricognizioni quindi cercato di lavorare bene con le note che sono la base importante del rally. Il mio navigatore Francesco Fresi, nonostante sia solo la sua seconda gara, ha cercato di impegnarsi nonostante la gara difficile contribuendo alla vittoria di classe e prendendo punti per il campionato regionale di zona toscano. Il ringraziamento più importante va agli sponsor che ci permettono di partecipare a questo fantastico sport e al supporto della scuderia Sardegna racing team“. L’equipaggio dei due Francesco ringrazia anche “gli amici meccanici dell’assistenza Moro 2.0 per averci permesso di correre in sicurezza e con la macchina sempre performante”.

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