Primavera con pioggia e vento in Gallura, il colpo di coda dell’inverno

Dopo un assaggio di clima mite che aveva illuso residenti e visitatori sull’arrivo anticipato della bella stagione, pioggia e vento in Gallura. Un brusco ritorno a condizioni decisamente invernali. Quello che gli esperti definiscono il colpo di coda dell’inverno sta sferzando il nord-est della Sardegna con una perturbazione caratterizzata da piogge insistenti, forti raffiche di vento e un sensibile calo delle temperature.

Le immagini che giungono dal territorio descrivono uno scenario cupo: nuvole basse e plumbee avvolgono il paesaggio gallurese, mentre la pioggia e il vento scuotono alberi e macchia mediterranea. Il paesaggio, che solo pochi giorni fa sembrava pronto a fiorire, è tornato a presentarsi con i colori grigi e le atmosfere tipiche dei mesi più freddi. Nell’immagine dell’articolo tre momenti registrati a Olbia, Arzachena e La Maddalena. Ma c’è anche una grandinata a Loiri.

Le previsioni per Pasqua

Le previsioni meteorologiche per la Settimana santa non lasciano ben sperare. Secondo i principali bollettini meteo regionali, l’instabilità continuerà a persistere su tutta la Sardegna settentrionale, rendendo il weekend di Pasqua e Pasquetta poco favorevole alle classiche gite fuori porta o alle attività all’aperto.

Il vento di maestrale, previsto in ulteriore rinforzo, sta già creando disagi alla navigazione e preoccupazione per il settore turistico, che proprio in questi giorni stava apprestandosi a dare il via alle prime aperture stagionali. La delusione è palpabile tra i turisti giunti nell’isola per le festività, costretti a rinunciare alle spiagge e ai percorsi naturalistici a causa del freddo e delle precipitazioni.

Resta l’incognita su quanto durerà questa fase instabile; per ora la primavera in Gallura sembra aver fatto un netto passo indietro, lasciando spazio a un inverno che non accenna a ritirarsi.

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