Fissate le date per la vaccinazione ad Arzachena.

Anche Arzachena, in collaborazione con la Ats di Olbia, si prepara alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per gli anziani over 80.

Le giornate dedicate saranno martedì 16 e mercoledì 17 marzo. Il sindaco Roberto Ragnedda invita i residenti nati sino al 31 dicembre 1941 a partecipare a questa prima fase di vaccinazione.

Per partecipare si dovrà compilare i moduli che verranno consegnati a casa entro sabato 13 marzo 2021 dalla Protezione civile o dai Barracelli. È anche possibile scaricare la modulistica sul sito del Comune. Successivamente ci si dovrà presentare presso la tensostruttura allestita nel parcheggio della palestra comunale in località Corracilvuna nel giorno e nell’orario corrispondente all’iniziale del proprio cognome muniti dei moduli compilati e firmati.

Dopo la vaccinazione sarà necessario attendere di 15 minuti nell’apposita area per monitorare l’eventuale insorgere di reazioni avverse immediate. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 0789849320 oppure 0789849385 dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.

(Visited 163 times, 163 visits today)