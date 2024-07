Grave incidente al bivio per Cannigione, un ferito

L’incidente sulla strada di Cannigione.

Intorno alle 7:30 sulla strada statale 125, nei pressi del bivio per Cannigione, si è verificato un incidente stradale. Un furgone e un’auto si sono scontrati per cause ancora da accertare.

L’unico occupante dell’auto è rimasto ferito ed è stato estratto dall’abitacolo dalla squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, per poi essere affidato al personale dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 118-Areus, la polizia stradale e l’Anas. La strada ha subito rallentamenti per circa un’ora.

