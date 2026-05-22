Spiagge pulite a Cannigione, volontari in azione a Lu Postu

La spiaggia di Lu Postu a Cannigione sarà pulita.

La salvaguardia della splendida spiaggia di Lu Postu a Cannigione e la tutela dei litorali sardi tornano al centro dell’attenzione pubblica in occasione del prossimo appuntamento dedicato alla sostenibilità. Nella giornata di sabato 23 maggio si terrà infatti un importante intervento di riqualificazione ambientale che vedrà come protagonista questa suggestiva oasi naturale, situata nel comune di Arzachena.

L’evento.

L’evento si inserisce nel quadro della celebre campagna nazionale “Spiagge e fondali puliti” promossa da Legambiente. Un’iniziativa storica che ogni anno mobilita migliaia di cittadini in tutta Italia per contrastare l’inquinamento da plastica e la dispersione dei rifiuti sulle coste. Per l’appuntamento gallurese, l’iniziativa assume un valore ancora più profondo grazie alla fondamentale collaborazione del “Comitato amici a difesa dell’ambiente nel territorio di Arzachena”. Questa sinergia locale dimostra come il tessuto associativo del territorio sia vitale e pronto a rispondere con prontezza e determinazione alle urgenze ecologiche che colpiscono gli ecosistemi marini.

L’attività di pulizia straordinaria si propone non solo di rimuovere i detriti accumulati sul litorale a causa delle mareggiate e dell’incuria, ma anche di lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione e di educazione civica. La presenza attiva e il coordinamento del Comitato amici a difesa dell’ambiente sottolineano l’importanza del radicamento locale e della conoscenza profonda delle criticità specifiche del territorio di Arzachena, elementi chiave per garantire il successo delle operazioni di salvaguardia.

La partecipazione a questa giornata di volontariato rappresenta un’occasione concreta per la comunità e per i visitatori di contribuire attivamente al benessere del territorio, restituendo bellezza e decoro a uno degli angoli più fragili e preziosi della costa. Dal Comitato fanno sapere che l’invito è rivolto a chiunque desideri dedicare qualche ora della propria giornata a questa nobile causa che affonda le proprie radici nell’amore per la natura e per la propria terra.

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