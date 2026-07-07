Scontro tra due moto all’incrocio a Olbia: ci sono feriti

Incidente stradale a Olbia.

Momenti di paura e disagi alla circolazione questo pomeriggio a Olbia, teatro di un violento incidente stradale che ha visto coinvolti due moto. Lo scontro si è verificato esattamente all’incrocio tra via Teramo e via Viterbo.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, i due motocicli sono entrati in collisione perpendicolarmente all’altezza del crocevia. L’impatto è stato particolarmente violento, sbalzando i conducenti sull’asfalto.

L’intervento.

La macchina delle emergenze si è attivata tempestivamente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure sul posto ai soggetti coinvolti. Ad avere la peggio è stato uno dei due motociclisti, per il quale i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso in codice giallo.

Due feriti.

In via Teramo sono sopraggiunte anche le pattuglie della polizia locale di Olbia per effettuare i rilievi di rito, necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e a stabilire eventuali responsabilità o mancate precedenze. Gli agenti si sono inoltre occupati della gestione del traffico, che ha subito pesanti rallentamenti in tutto il quartiere per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati dalla carreggiata. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui