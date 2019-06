L’annuncio della catena degli hotel Marriot Costa Smeralda.

Anche gli alberghi Marriott Costa Smeralda abbracciano la scelta di dire no all’uso della plastica. “Abbandoniamo l’uso della plastica, sostituendo tutti i prodotti monouso con gli equivalenti compostabili”, ha spiegato Giovanni Simula, della direzione degli hotel Marriott Costa Smeralda.

La strategia che si vuole attuare punta sulla riduzione delle bottiglie di plastica attraverso l’uso di quelle in vetro, tramite il meccanismo del vuoto a rendere e l’introduzione di una linea di prodotti in tetrapak,

un tipo d imballaggio composto di cartone biodegradabile e altri elementi totalmente riciclabili. Un’altra idea rivoluzionaria che sta prendendo piede per la sostituzione di quelle in plastica è anche l’uso delle cannucce in pasta, completamente bio.

“Questa è la nostra filosofia per fare un passo concreto verso l’eliminazione totale della plastica per il rispetto e tutela della nostra terra”, conclude Simula.

