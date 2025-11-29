Gli eventi di Natale organizzati ad Arzachena.

Arzachena si prepara ad accogliere il periodo più magico dell’anno con un ricco calendario di eventi che, dal centro storico ai borghi, promette di scaldare l’atmosfera delle feste. Con l’arrivo imminente dell’albero in piazza Risorgimento e l’installazione di luminarie e decori, la città è pronta a dare il via alle “Magie di Natale“. Il momento clou per l’inaugurazione è fissato per la tradizionale cerimonia dell’8 dicembre, quando l’accensione ufficiale delle luminarie e dell’albero darà il via ai festeggiamenti.

Il programma, frutto della collaborazione tra l’amministrazione e numerose associazioni e consorzi locali, è pensato per intrattenere ogni fascia d’età e animare l’intero territorio comunale, con eventi che si estendono fino all’Epifania (come l'”Incanto di Natale” menzionato in altri comunicati, con inizio dal 30 novembre 2024 e termine il 6 gennaio 2025).

Ecco un assaggio di cosa troveranno visitatori e residenti: Villaggio di Natale e spettacoli: un cuore pulsante di festa con spettacoli di strada, animazione e la tradizionale casa di Babbo Natale e l’officina degli Elfi (l’8 dicembre in Piazza Risorgimento). Enogastronomia: ampio spazio alle degustazioni di prodotti tipici e sapori locali, per un Natale che celebra anche le eccellenze del territorio. Musica e danza: un palinsesto musicale variegato che spazia dalla musica lirica ai concerti pop (l’attesa è alta per il Capodanno che vedrà esibirsi Achille Lauro in piazza Risorgimento) e suggestivi spettacoli di danza.

Intrattenimento e tradizione: non mancheranno il mercatino di Natale (ad esempio il 22 dicembre nel centro storico), le sfilate come i Motobabbi, parate a tema e giochi per i più piccoli. Eventi nei borghi: le celebrazioni si estendono a macchia d’olio con appuntamenti dedicati nei borghi limitrofi, come “Natale a Porto Cervo” (l’11 dicembre) e l’accensione del Presepe Monumentale a Baja Sardinia (il 14 dicembre), garantendo un clima di festa diffuso.