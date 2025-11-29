Prima casa a Luras, contributi fino a 15mila euro per i giovani

I contributi per la prima casa a Oristano.

Il Comune di Luras lancia un segnale forte in favore del diritto all’abitare, del sostegno alle giovani famiglie e del contrasto allo spopolamento. L’amministrazione comunale ha ufficialmente approvato gli indirizzi per un nuovo bando che erogherà contributi a fondo perduto per l’acquisto, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo della prima casa nel territorio comunale.

Questa iniziativa mira non solo a facilitare l’accesso alla proprietà, ma anche a incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, con un’attenzione particolare per il centro storico, rendendo così Luras una scelta più conveniente e attrattiva per vivere e crescere.

La misura è stata resa possibile grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna e mette a disposizione un fondo complessivo di 57.807,14 euro. I principali criteri per i potenziali beneficiari prevedono che il contributo possa coprire fino al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo erogabile pari a 15.000 euro per ciascun richiedente.

“Con questo intervento il Comune conferma la propria attenzione al diritto all’abitare, al sostegno delle giovani famiglie e al contrasto allo spopolamento, incentivando il recupero del patrimonio edilizio esistente – in particolare nel centro storico – e rendendo più conveniente scegliere Luras come luogo in cui vivere, lavorare e crescere”.

Gli interessati sono invitati a prendere nota delle date di apertura e chiusura del bando: si aprirà il 1° dicembre 2025 e terminerà il 31 dicembre 2025.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in questo arco temporale, seguendo scrupolosamente le modalità che saranno indicate nell’avviso pubblico.

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza, compreso il modulo di istanza e autodichiarazione, è disponibile per la consultazione e il download al seguente indirizzo ufficiale:

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità fondamentale per chi desidera stabilirsi a Luras o migliorare la propria condizione abitativa, coniugando il sostegno economico con la valorizzazione del tessuto urbano e sociale del paese.