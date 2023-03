Per i 60 anni dell’hotel Cala di Volpe arrivano gli Imagine Dragons

La band daranno un concerto per la prima volta in Sardegna all’hotel Cala di Volpe.

L’Hotel Cala di Volpe festeggia i 60 anni e tornano i grandi eventi dal vivo. L’appuntamento clou dell’estate 2023 sarà quello del 12 agosto, per la cena di gala all’Hotel Cala di Volpe, dove suoneranno gli Imagine Dragons.

La band capitanata dal carismatico leader Dan Reynolds si esibirà per la prima volta in Sardegna in un unico concerto esclusivo organizzato all’Hotel Cala di Volpe di proprietà di Qatar Holding. Il grande spettacolo di metà estate, con un evento in data unica del gruppo statunitense, è stato annunciato questa mattina dall’Area manager Costa Smeralda, Franco Mulas, durante una conferenza stampa che si è svolta nella Harrods Suite dell’Hotel Cala di Volpe.

Il concerto del 12 agosto sarà l’evento principale di un ricco calendario di appuntamenti e iniziative che si svolgeranno durante tutto l’anno per celebrare i 60 anni dell’albergo più prestigioso e iconico della Costa Smeralda che riapre completamente rinnovato. Tra i tanti eventi annunciati, ci sarà la cena di gala dedicata alla ricorrenza dei 60 anni; saranno poi allestite mostre fotografiche e proiezioni di video con le immagini storiche dell’albergo. Vi saranno altri appuntamenti con la grande musica lungo tutto l’arco della stagione e il Pevero Golf Club ospiterà una competizione creata appositamente per la celebrazione dei 60 anni. Franco Mulas, Area manager Costa Smeralda, ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno record e nel 2023 faremo ancora meglio. Abbiamo voluto dare un grande impulso al turismo di questo territorio, aprendo il Cala di Volpe il 6 aprile. La chiusura avverrà a fine ottobre quindi stiamo parlando della piena attività operativa anche nei mesi di spalla.

Inoltre, l’hotel Cervo ha aperto a marzo e chiuderà a fine novembre, il Romazzino e il Pitrizza apriranno a metà maggio e chiuderanno a metà ottobre. Sempre a maggio riapriremo tutti i ristoranti. Il mercato è ripartito con grandi numeri e vi sarà una ricaduta economica importante sul territorio”. Per quanto riguarda i 60 anni del Cala di Volpe, Mulas ha spiegato che “vi saranno molti eventi di sicuro impatto per celebrare nel giusto modo la ricorrenza storica. Il concerto degli Imagine Dragons, con la cena di gala, rappresenta l’appuntamento più importante: si tratta di una band di fama mondiale, siamo veramente contenti di portarli qui in Costa Smeralda”.

Ma oltre alla cena di gala e al concerto del 12 agosto, tornano anche altri appuntamenti di sicuro richiamo. A partire dal Porto Cervo Wine and Food Festival che si svolgerà dall’11 al 14 maggio: “Siamo pronti, siamo entusiasti di poter riallestire a Porto Cervo la vetrina dei migliori prodotti enogastronomici regionali, nazionali e internazionali” assicura Franco Mulas.

Il gruppo indie rock/synth rock statunitense Imagine Dragons è stato fondato a Las Vegas nel 2008. Il nome del gruppo è un anagramma, ma le parole originali del nome sono conosciute solo dai membri della banda. La formazione attuale è composta da Dan Reynolds, Ben McKee, Wayne Sermon e Dan Platzman. Hanno inciso due EP intitolati Imagine Dragons EP (2009) ed Hell and Silence EP (2010). Entrambi sono stati registrati al Battle Born Studios. Un altro EP, It’s Time, è stato inciso nel 2011, dopodiché hanno firmato un contratto discografico con la Interscope Records dal novembre 2011.

Attualmente lavorano privatamente con Alex Da Kid, col quale hanno registrato ai Westlake Recording Studios di Hollywood un EP intitolato Continued Silence che è stato pubblicato il 17 febbraio 2012 in formato digitale ed è arrivato alla 40esima posizione della Billboard 200. Un po’ di tempo dopo è stato pubblicato il singolo It’s Time che è arrivato fra i primi 5 nelle classifiche Billboard Alternative e Billboard rock prima di diventare il primo nella top 30 del gruppo. Il Billboard ha attribuito loro il titolo di “Migliori nuove stelle del 2012”. Il gruppo fece dei concerti live al The Tonight show with Jay Leno (2012), al Jimmy Kemmel Live! (2012) e, più tardi, al Late Night with Jimmy Fallon. Lo show televisivo Glee usò una cover della canzone “It’s Time”. La canzone Radioactive è stata usata come sottofondo negli spot commerciali della Ubisoft per la promozione del videogioco Assassin’s Creed III permettendo al gruppo di farsi conoscere a livello mondiale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui