Incendio in un hotel tra Arzachena e Porto Cervo, distrutti gli arredi per la stagione

L’incendio nel magazzino di un hotel ad Arzachena.

Un vasto incendio ha richiesto un intervento prolungato e complesso da parte dei vigili del fuoco nella serata di ieri a Santa Teresina, frazione di Arzachena. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un magazzino situato nei locali dell’hotel “Le Rose”, dove erano custoditi arredi destinati all’allestimento stagionale della struttura ricettiva.

L’allarme è scattato intorno alle 21:30, quando una colonna di fumo denso ha iniziato a levarsi dall’edificio, destando immediata preoccupazione. La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena è giunta rapidamente sul posto e si è trovata di fronte a un rogo di notevole intensità, alimentato dalla presenza di numerosi materiali combustibili. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, si è reso necessario un lavoro lungo e meticoloso, che ha impegnato i soccorritori fino all’una di notte.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della grande quantità di suppellettili presenti all’interno del deposito. Per garantire un adeguato rifornimento d’acqua e agevolare l’azione di contenimento dell’incendio, è stato richiesto il supporto di un’autobotte proveniente dal comando di Olbia, il cui arrivo ha permesso di accelerare le operazioni.

Le cause del rogo sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di raccogliere elementi utili per chiarire l’origine dell’episodio e valutare eventuali responsabilità. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni alla struttura e al materiale contenuto nel magazzino appaiono ingenti.

