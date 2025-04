Come creare un angolo lavanderia in casa

Organizzare un angolo lavanderia in casa è una soluzione pratica e funzionale per gestire il bucato in modo efficiente e avere tutto in unico posto. Molto spesso non è possibile avere una stanza interamente dedicata alla lavanderia, ma con un’attenta progettazione è possibile ricavare un’area ben attrezzata anche con poco spazio a disposizione. Disporre di una zona lavanderia ben organizzata consente di avere tutto ciò che serve a portata di mano e in ordine. Inoltre, consente di ottimizzare i tempi e rendere più facile tutte le fasi della gestione del bucato, dal lavaggio all’asciugatura, fino alla stiratura dei capi.

Utilità e vantaggi dell’angolo lavanderia

L’angolo lavanderia è una soluzione perfetta per chi desidera avere un ambiente dedicato per gestire il bucato senza dover occupare altre stanze della casa. Tra i principali vantaggi troviamo l’ordine e la praticità. Inoltre, una zona lavanderia nuova e ben organizzata permette di ottimizzare il consumo di acqua ed energia grazie a elettrodomestici moderni e a una buona gestione degli spazi. Quando si crea una lavanderia da zero è importante tenere a mente anche l’aspetto dei costi energetici: infatti, è fondamentale scegliere un contratto energetico conveniente da un fornitore affidabile, come le Offerte Luce e Gas di VIVI energia ad esempio. Questo consente di avere un servizio di qualità in linea con le proprie esigenze, e avere maggiore controllo sulla spesa. A questo proposito, si consiglia di acquistare elettrodomestici a basso consumo energetico, come quelli di classe A+++, in quanto sono molto efficienti e consumano pochissima energia.

Premesse per allestire un angolo lavanderia

Prima di allestire un angolo lavanderia in casa, è fondamentale valutare alcuni aspetti pratici. Innanzitutto, lo spazio a disposizione: che si tratti di un angolo del bagno, della cucina, del garage o di un balcone chiuso, è necessario organizzarlo in modo funzionale. La presenza di una presa elettrica adeguata, di un attacco per l’acqua e di uno scarico è essenziale per fare funzionare correttamente lavatrice; mentre per quanto riguarda l’asciugatrice, serve soltanto la presa elettrica. Un’altra considerazione importante riguarda la ventilazione, soprattutto se si prevede di installare un’asciugatrice.

Gli elementi indispensabili dell’angolo lavanderia

L’angolo lavanderia deve essere dotato di alcuni elementi essenziali per garantire praticità ed efficienza. L’elemento più importante è senza dubbio la lavatrice, preferibilmente di ultima generazione per ridurre i consumi energetici. Se lo spazio lo consente, avere anche un’asciugatrice può risultare molto utile, specialmente nei mesi invernali o in case con poca esposizione al sole. Se l’ambiente è piccolo, i due elettrodomestici si possono impilare o, in alternativa, si possono scegliere i modelli compatti.



Un altro elemento fondamentale è il lavabo, utile per il lavaggio a mano di capi delicati. È importante prevedere anche un piano d’appoggio per piegare i vestiti e una serie di contenitori o mensole per riporre i detersivi e altri prodotti utili. Per chi desidera massimizzare l’organizzazione, è possibile installare armadietti chiusi, così da mantenere l’area sempre in ordine.



Infine, non bisogna dimenticare uno spazio dedicato alla stiratura. Un asse da stiro pieghevole o estraibile è una soluzione salvaspazio perfetta. Se c’è sufficiente spazio, si può anche pensare di inserire una cesta per la biancheria sporca e un piccolo stendibiancheria per i capi più delicati che vanno asciugati all’aria.



Creare un angolo lavanderia in casa è una soluzione ottimale per gestire il bucato in modo pratico ed efficiente. Organizzando bene lo spazio e scegliendo gli elementi giusti, è possibile ottenere una zona funzionale senza rinunciare all’estetica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui