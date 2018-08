Incendio nelle campagne di Arzachena, allerta per il maestrale

Incendio in corso ad Arzachena.

E’ scoppiato intorno alle 16 un incendio in Gallura, precisamente ad Arzachena in zona circonvallazione. La strada è stata chiusa momentaneamente. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, il corpo dei barracelli, la PC Arzachena Agosto ‘89, la PC Arzachena Costa Smeralda, la PC di San Pantaleo, la Forestale e sono impegnati 16 mezzi a terra, 2 elicotteri della Forestale, l’Elicosta, 2 Canadair.

Il tratto è monitorato dai carabinieri di Arzachena e dalla polizia locale. Il forte vento di maestrale, che sta imperversando in Gallura, sta rendendo molto impegnative le operazioni di spegnimento.

IL VIDEO:

