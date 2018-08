Torna il maestrale in Gallura.

Finite le abbondanti piogge che hanno creato non pochi problemi, in Gallura, e soprattutto a Olbia torna il pericolo degli incendi in zona. La Protezione civile regionale ha diramato per tutta la giornata di oggi il bollettino di allerta incendi per i venti forti di maestrale, che stanno soffiando su Olbia e tutta la Gallura già dalle prime ore del mattino.

Il rischio incendi con pericolosità alta è nell’area compresa tra Santa Tersa di Gallura, Olbia e San Teodoro. Mentre allerta media tra Sassari e Alghero, nel Nuorese e su tutta la costa da Orosei, Cala Gonone, Arbatax e poi più a sud, Muravera, Costa Rei, fino ad arrivare a Cagliari.

