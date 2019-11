L’incidente in via Fiume ad Arzachena.

Incidente, questo pomeriggio, in via Fiume ad Arzachena. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Nell’impatto, uno dei due conducenti è rimasto ferito e si è reso necessario il trasporto il trasporto all’ospedale di Olbia.

