Incidente a Cannigione, si ribalta un furgoncino a Gpl

L’incidente all’incrocio per Cannigione.
Un furgoncino alimentato a Gpl è uscito di strada questa notte lungo la strada statale 166, poco prima dell’incrocio per Cannigione, ribaltandosi dopo aver urtato un muretto. L’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena.
Secondo quanto ricostruito, il mezzo, con a bordo il solo conducente, avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la corsa contro una struttura in muratura, per poi capovolgersi. Gli operatori del 115, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza il serbatoio del gas, evitando possibili conseguenze legate alla presenza del Gpl, e successivamente a rimuovere il veicolo dalla sede stradale.
Il conducente ha riportato ferite lievi ed è stato assistito dal personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo dell’incidente. Presenti anche gli agenti di polizia, impegnati nei rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.