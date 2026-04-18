Incidente a Cannigione, si ribalta un furgoncino a Gpl

L’incidente all’incrocio per Cannigione.

Un furgoncino alimentato a Gpl è uscito di strada questa notte lungo la strada statale 166, poco prima dell’incrocio per Cannigione, ribaltandosi dopo aver urtato un muretto. L’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo, con a bordo il solo conducente, avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la corsa contro una struttura in muratura, per poi capovolgersi. Gli operatori del 115, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza il serbatoio del gas, evitando possibili conseguenze legate alla presenza del Gpl, e successivamente a rimuovere il veicolo dalla sede stradale.

Il conducente ha riportato ferite lievi ed è stato assistito dal personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo dell’incidente. Presenti anche gli agenti di polizia, impegnati nei rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui