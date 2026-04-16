Incidente tra due auto davanti a una scuola, un ferito a Olbia

Incidente tra due auto a Olbia davanti alla scuola di via Redipuglia

Ennesimo incidente per le strade di Olbia, stavolta non si cono due ruote di mezzo ma c’è un ferito nello scontro fra due auto. Per cause che sta chiarendo la Polizia locale, impegnata a ricostruire la dinamica, le auto si sono scontrate. L’incidente è avvenuto davanti alla scuola primaria di via Redipuglia.

Nell’urto una persona ha riportato ferite ed è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Olbia per la messa in sicurezza degli spazi tra via Redipuglia e la rotatoria S’Artigleria.

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