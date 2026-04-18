Controlli al porto di Palau, arrestato 38enne con la cocaina

Un ragazzo è stato arrestato a Palau.

Un controllo mirato nell’area della stazione marittima di Palau ha portato all’arresto in flagranza di un uomo di 38 anni originario di La Maddalena, accusato di traffico di sostanze stupefacenti e trovato in possesso di cocaina. L’intervento è stato condotto dai finanzieri della Tenenza locale nell’ambito delle verifiche quotidiane effettuate su mezzi e passeggeri in arrivo e in partenza verso l’isola, attività che risultano ulteriormente intensificate in prossimità del fine settimana.

Nel corso delle operazioni, l’attenzione dei militari si è concentrata su due cittadini italiani individuati nei pressi degli imbarchi. Il loro comportamento, descritto come particolarmente agitato, insieme a spiegazioni ritenute poco chiare sulle ragioni dello spostamento, ha indotto gli operatori a procedere con accertamenti più approfonditi. A supporto delle verifiche sono intervenute le unità cinofile del Gruppo di Olbia, con i cani antidroga Dante e Joy, che hanno segnalato un interesse specifico nei confronti dei due soggetti.

A seguito dell’indicazione fornita dai cani, i finanzieri hanno eseguito una perquisizione più dettagliata, nel corso della quale è stato rinvenuto, nascosto addosso a uno dei due uomini, un involucro contenente circa 25 grammi di cocaina. Secondo le stime, la sostanza, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare introiti superiori ai 2.000 euro. Le attività di polizia giudiziaria sono proseguite anche con ulteriori accertamenti, estesi all’abitazione dell’uomo. Al termine degli atti, il trentottenne è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che coordina le indagini.

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