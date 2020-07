L’incidente sulla strada per Cannigione.

Incidente stradale, questo pomeriggio, poco dopo le 17, sulla strada provinciale 13, in direzione Cannigione. Per cause in corso d’accertamento due auto si sono scontrate frontalmente e i conducenti sono rimasti feriti.

Per estrarre uno dei due dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Arzachena, con l’ausilio delle cesoie idrauliche. L’uomo è stato trasportato in ospedale dall’elicottero del 118. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza le auto e bonificato la zona. Sul posto la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale di Arzachena.

