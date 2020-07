Riparte amche il Nikki Beach Costa Smeralda.

Riapre anche il Nikki Beach Costa Smeralda che è lieto di ridare il benvenuto ai suoi ospiti al beach club e ristorante situato a Cala Petra Ruja. In aggiunta, il Pop-Up Bar & Lounge al Waterfront di Porto Cervo firmato Nikki Beach aperto da sabato 11 Luglio.

La struttura è la location ideale per pranzi immersi in vasti spazi aperti, aria fresca e sole, rigorosamente vista mare. Un nuovo menu studiato in collaborazione con Chef Gianluca, ex Executive Chef di Nikki Beach Versilia e da questa stagione, Executive Chef di Nikki Beach Costa Smeralda.

Il menu presenterá fieramente piatti realizzati con ingredienti locali per supportare al meglio il territorio. I piatti preferiti dei clienti ritorneranno sul menu, a partire dai celeberrimi Nikki Beach’s Sexy Salad e Nikki Beach’s Famous Chicken Satay, continuando con paste ispirate al Mediterraneo come lo Spaghettone allo Scoglio, i Ravioli alla Burrata e gli Spaghetti all’Aragosta fino ad arrivare alla Focaccia alla Marinara. Anche gli amanti del mixology verranno deliziati con cocktail speciali tra cui il Porto Cervo Breeze, il The Diva, il Falernum Sparkle e la Royale Sangria. Immancabile sulla cocktail list, il Nikki Beach’s World Famous Mojito disponibile in vari gusti, sia al bicchiere che nella versione XXL.

Per concludere con una dolce nota, la carta presenterá nuovi dessert come Panna e Fragoline con fragoline di bosco e panna montata fatta in casa e la Chocolate Lava Cake, il tortino dal cuore caldo fondent, accompagnato da gelato alla vaniglia del Madagascar.

Sul menu debuterranno anche nuovi piatti, inclusa la Tartare di Gambero Rosso di Mazara con i famosi gamberi accompagnati dal passion fruit e la Poke Bowl con il salmone marinato nell’olio di sesamo, avocado, mango e edamame.

Nikki Beach ha inoltre organizzato ai clienti numerose sorprese da scoprire direttamente alla location come degli eventi speciali e una nuova area lounge decorata con le caratteristiche “Teepee” di Nikki Beach, verrá ricreata sulla spiaggia. Tra le novità anche il “Sun Butler”. Gli ospiti non dovranno alzare nemmeno un dito. Tra i vari compiti, il Sun Butler si occuperá dell’accoglienza dei clienti, del servizio di pulizia degli occhiali da sole, di sistemare i loro lettoni e letti a baldacchino, di raccomandare libri da spiaggia e riviste.

Nikki Beach’s Pop-Up Bar and Lounge at Porto Cervo Waterfront

In aggiunta durante i mesi di Luglio e Agosto, si potrà visitare anche il Nikki Beach’s Pop-Up Bar & Lounge situato al Waterfront di Porto Cervo. Sará possibile vivere l’atmosfera firmata Nikki Beach, sorseggiando cocktail creativi e lasciandosi tentare da sushi di ottima qualitá nella suggestive cornice del Porto Vecchio. Il Waterfront di Porto Cervo si trova nel Porto Vecchio, lungo l’ormeggio degli yacht e vicino al ristorante Quattro Passi al Pescatore. Oltre al Nikki Beach Pop-Up Bar & Lounge, il complesso è aperto al pubblico e comprende 12 negozi pop-up, 5 piazzette e un palco esterno.

