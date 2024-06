Il Comune di Arzachena chiede aiuto per trovare Ivan Dettori

“Il Comune di Arzachena ti invita a collaborare con le Forze dell’Ordine per il ritrovamento di Ivan Dettori, scomparso da 24 ore”. Grande mobilitazione in Gallura per le ricerche di un giovane scomparso. “In caso di avvistamento chiamare il numero unico di emergenza 112 chiedendo dei Carabinieri di Arzachena – spiegano dal Comune -. Anche la Compagnia Barracellare e la squadra della protezione civile Agosto 89 sono impegnati nelle ricerche”.

Corporatura esile – si legge nella descrizione -, alto 1,74 per 65/70 chili, capelli castani e occhi marroni. “Nessun segno particolare e/o tatuaggi”.

