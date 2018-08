La serie tv 1994 ad Arzachena: le riprese con Stefano Accorsi

Ci saranno anche Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

Il Comune di Arzachena ha concesso il patrocinio gratuito alla società Wildside srl di Roma a sostegno del progetto relativo alla registrazione del quinto episodio della serie televisiva “1994” diretta dal regista Giuseppe Gagliardi e con protagonista Stefano Accorsi. I lavori interesseranno diverse zone di Arzachena dal 10 al 14 settembre con occupazione di spazi pubblici e utilizzo di servizi comunali che l’Amministrazione si impegna a garantire. I benefici sono in termini di ritorno di immagine e promozione del territorio garantiti dalla notorietà e dalle attività di comunicazione a livello nazionale legate all’iniziativa.

“È un piacere ospitare i lavori della troupe di “1994”. Ci siamo resi fin da subito disponibili a soddisfare le esigenze della Fondazione Sardegna Film Commission e del direttore generale Maria Nevina Satta, che sostengono il progetto, e della Wildside – dice il sindaco Roberto Ragnedda -. Il nostro territorio è già stato il set di film di successo, primo tra tutti l’episodio della saga di 007 “La spia che mi amava”. Con la sua varietà di paesaggi e atmosfere, Arzachena si presta perfettamente come scenario per produzioni cinematografiche e televisive. Questa sarà una nuova occasione per mostrare al resto d’Italia le bellezze della destinazione”.

La spiaggia del Pevero e le località di Baia Sardinia e Porto Cervo sono alcune delle zone che entreranno a far parte della pellicola in cui sono protagonisti anche Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi. La serie “1994” è la terza della storia dopo “1992” e “1993” e andrà in onda sulla piattaforma televisiva di Sky.

(Visited 60 times, 60 visits today)