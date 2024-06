Arzachena si rifà il look, via ai lavori nel centro storico

I lavori attesi nel centro storico di Arzachena.

Arzachena si fa bella in vista dell’estate. In queste ore sono in corso i lavori di pulizia del lastricato di piazza Risorgimento, per accogliere i nuovi arredi cittadini. Nella piazza arriverà anche il nuovo verde, che cambierà il look di una delle più belle aree della città.

In piazza Risorgimento gli addetti sono intervenuti con particolari acidi, spazzole e idropulitrici per riportare il granito allo splendore di un tempo. In questo modo, sono state eliminate macchie di grasso e altri segni del tempo dal granito. ”Questa è una delle tante iniziative inserite nel Piano strategico di rilancio del centro storico avviato nel 2020 con gli esperti dello studio Plans di Nuoro“, ha fatto sapere l’amministrazione comunale nella sua pagina ufficiale.

