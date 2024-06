Il capitano sbarca a Olbia, al Red Valley ci sarà Gigi D’Agostino

Colpo grosso per il Red Valley, Gigi D’Agostino il 14 agosto a Olbia.

Gigi D’Agostino sarà a Olbia al Red Valley. Il capitano si esibirà mercoledì 14 agosto e farà ballare la città all’Olbia Arena. Il leggendario DJ e produttore italiano, famoso per hit senza tempo come “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla” e “The Riddle”, è molto atteso in città.

Il Red Valley Festival, uno dei festival di musica più attesi dell’estate, offrirà anche quest’anno un’esperienza unica con una lineup stellare e una produzione spettacolare, con artisti molto amati della musica italiana e internazionale. Gigi D’Agostino si inserisce perfettamente in un programma da sogno, portando le sue celebri hit di tutti i tempi. I biglietti, sono in vendita presso sito ufficiale redvalleyfestival.com/tickets.

