Lavori urgenti sulla rete Abbanoa, niente acqua ad Arzachena

I lavori urgenti di Abbanoa ad Arzachena.

Un intervento urgente di manutenzione ha reso necessario l’arrivo delle squadre di pronto intervento di Abbanoa in località Pantogia, nel territorio di Arzachena. Nella mattinata è stata infatti individuata una perdita lungo la condotta di via Della Pantogia, che ha imposto l’immediata esecuzione dei lavori di riparazione per evitare ulteriori disagi alla rete idrica della zona.

Per consentire agli operai di operare in sicurezza, dalle 10:30 e fino al completamento delle operazioni, previsto per le 17, è stato necessario interrompere il flusso idrico in uscita dal serbatoio di Pantogia, che alimenta l’intera località. Durante questo arco di tempo non si escludono cali di pressione o sospensioni temporanee dell’erogazione. La normalità del servizio sarà ristabilita non appena le attività di ripristino saranno concluse.

I tecnici del Gestore stanno comunque lavorando per ridurre al minimo la durata dell’intervento, con l’obiettivo di anticipare il ritorno alla piena funzionalità della rete qualora i lavori dovessero concludersi prima dell’orario stimato. In caso di anomalie o segnalazioni, i cittadini possono contattare il servizio guasti di Abbanoa, disponibile 24 ore su 24 al numero verde 800/022040. È possibile che, subito dopo il ripristino, l’acqua presenti una lieve torbidità dovuta alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, fenomeno che scomparirà in breve tempo con il normale scorrere dell’erogazione.

