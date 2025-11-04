L’addio a Lucio Uda a Calangianus.
Calangianus ha dato l’ultimo saluto a Lucio Uda, geometra in pensione e figura di spicco della vita politica cittadina tra gli anni Settanta e Novanta. Il paese lo ha ricordato con affetto durante i funerali celebrati sabato scorso, riconoscendogli la passione e la dedizione con cui aveva animato il dibattito pubblico in un’epoca in cui i partiti rappresentavano un punto di riferimento per la collettività.
Storico segretario della sezione locale della Democrazia Cristiana fino al 1993, Uda fu più volte consigliere comunale e anche candidato a sindaco, impegnato sempre con spirito di servizio. Il sindaco Fabio Albieri, ricordandolo sui social, ha sottolineato la sua appartenenza al filone moroteo, fondato sul dialogo e sull’ascolto. In molti hanno voluto omaggiarne la memoria, riconoscendo in lui un uomo che aveva vissuto la politica come impegno civile e responsabilità verso il bene comune.