Taglio del nastro per la Franco DG, maxi traghetto a La Maddalena

Cerimonia a La Maddalena per il nuovo traghetto Franco DG della Delcomar

Per il taglio del nastro a bordo c’erano la compagnia di navigazione e le istituzioni, da domenica sul traghetto Franco DG ci saranno i maddalenini. L’ultimo arrivato in casa Delcomar è un traghetto gigante in grado di trasportare 120 auto alla volta. Non arriva nell’arcipelago con l’obiettivo di portare troppe auto a La Maddalena, ma con lo scopo primario di portare gli isolani in Sardegna. Soprattutto nelle corse della mattina presto, fondamentali per molti maddalenini che devono raggiungere i dirimpettai per lavoro.

“Nei momenti di massimo traffico, anche con partenze ogni mezz’ora, risultava difficile soddisfare completamente la domanda – ha spiegato Franco Del Giudice, presidente Delcomar da cui prende il nome il nuovo traghetto -. Con l’arrivo della Franco DG contiamo di eliminare queste criticità grazie a una nave praticamente nuova, utilizzata pochissimo durante la precedente esperienza in Grecia”.

“Questa nave – ha sottolineato l’amministratore delegato Gianfranco Atzeni – offre anche importanti vantaggi sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Inoltre, le operazioni di carico e scarico saranno più veloci, migliorando l’esperienza dei passeggeri e aumentando l’efficienza del servizio. Continuiamo così a investire nel rinnovo della flotta e nei collegamenti di corto raggio, a beneficio dei cittadini e del turismo”.

L’inaugurazione a bordo

Per il taglio del nastro c’erano anche i figli del presidente Franco Del Giudice: Sara, componente del Cda, ed Enzo, General manager della compagnia di navigazione. A bordo c’erano anche il sindaco di La Maddalena Fabio Lai, il senatore M5s Ettore Licheri, il deputato Fdi Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti di Montecitorio, l’ammiraglio Gianfranco Annunziata e il presidente di Assoarmatori Stefano Messina.

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