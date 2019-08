Monitorata la strada per Liscia Ruja.

In vista dell’allerta incendi con codice rosso diramata dalla Protezione civile per la giornata del 2 agosto, il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda ha disposto il monitoraggio degli accessi per i veicoli nella strada per Liscia Ruja. Qualora le condizioni meteorologiche lo richiedessero verrà disposto, inoltre, il blocco dello stesso traffico veicolare.

