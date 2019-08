Arzachena Academy Costa Smeralda, la nuova società ripartirà dalla Serie D

Stretta collaborazione con lo Spezia Calcio, squadra di Serie B

La Stichting Social Sport ha comunicato ufficialmente la nascita dell’ Arzachena Academy Costa Smeralda la società che ha rilevato in extremis il titolo sportivo dell’ Arzachena Costa Smeralda Calcio, dopo la mancata iscrizione della squadra smeraldina alla Serie C e l’affidamento temporaneo del titolo sportivo al sindaco ella cittadina gallurese.

La Figc avrebbe già informalmente dato il via libera alla partecipazione in sovrannumero, e sarebbero già stati versati i trecentomila euro a fondo perduto per l’iscrizione della squadra al campionato. Al momento non sono noti i contorni del progetto tecnico, con i quadri societari e la rosa dei giocatori interamente da ricostruire. Del progetto per ora si conosce per linee generali la prospettiva di collaborazione col settore giovanile dello Spezia Calcio, che prevede un interscambio di giovani giocatori tra le due società. Il termine “Academy” nel nome della società fa presagire che la vocazione della nuova squadra sarà quella preparare giovani talenti in vista dell’approdo allo Spezia Calcio.

“Quando ormai tutto sembrava perduto e i tempi non avrebbero consentito di iscrivere l’Arzachena Calcio al campionato nazionale dilettanti e di scongiurare l’eventuale ripartenza solo dalla seconda categoria, il sindaco Roberto Ragnedda, con la sua paziente opera di convincimento e di cucitura ha individuato nel gruppo di Gabriele Volpi il partner ideale per salvare la società ed iscriverla al campionato 19/20″ si legge nella nota stampa diffusa dal fondo olandese che finanzia anche lo Spezia e la Pro Recco nella pallanuoto.

