Allarme maltempo, Arzachena alza lo scudo. L’appello: “Restate a casa”

Il maltempo ad Arzachena.

La Protezione Civile ha confermato per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, il codice di allerta rossa su gran parte del territorio della Gallura, inclusa l’area di Arzachena. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche critiche caratterizzate da piogge torrenziali, forti raffiche di vento e violente mareggiate lungo le coste.

L’appello della Polizia Locale di Arzachena.

In queste ore di emergenza, la Polizia Locale di Arzachena ha diffuso una nota ufficiale per richiamare i cittadini alla massima responsabilità in queste ore critiche a causa del maltempo. L’invito è categorico: non mettersi alla guida se non per motivi di stretta necessità.

L’obiettivo del provvedimento è duplice. Sicurezza stradale: ridurre drasticamente il rischio di incidenti, che in condizioni di visibilità ridotta e asfalto allagato potrebbero rivelarsi gravi. Soccorsi rapidi: garantire che le arterie stradali rimangano il più possibile libere, permettendo ai mezzi di soccorso e alla Protezione Civile di intervenire tempestivamente in caso di allagamenti o criticità strutturali.

Le autorità locali e regionali stanno monitorando l’evolversi della perturbazione. Oltre alle piogge, l’attenzione è rivolta al vento e allo stato del mare, che preoccupa particolarmente per il rischio di mareggiate nelle zone costiere più esposte. “Lasciare le strade libere è un atto di collaborazione fondamentale per consentire eventuali interventi rapidi,” spiegano dal Comando della Polizia Locale, ringraziando la popolazione per la cooperazione finora dimostrata.

Dove trovare informazioni ufficiali.

Si raccomanda ai cittadini di non affidarsi a fonti non verificate e di consultare esclusivamente i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale: La pagina Facebook ufficiale del Comune di Arzachena. Il sito web istituzionale: www.comune.arzachena.ss.it. Il portale della Direzione Generale della Protezione Civile – Regione Sardegna. Si consiglia di limitare gli spostamenti fino al termine del bollettino di allerta e di mettere in sicurezza oggetti esposti su balconi e giardini che potrebbero essere sollevati dal vento.

