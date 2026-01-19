Maltempo, chiusa Caprera per rischio crolli e alberi pericolanti

Il maltempo impone lo stop all’isola di Caprera.

La protezione civile ha diramato un’allerta meteo che ha spinto le autorità locali a varare un’ordinanza di massima cautela: l’accesso all’Isola di Caprera è temporaneamente interdetto al pubblico. Il divieto, scattato nelle scorse ore, resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le piene condizioni di sicurezza.

La decisione non è legata solo alla pioggia battente, ma a una combinazione di fattori strutturali e climatici. Le intense precipitazioni in corso stanno saturando il terreno, rendendolo estremamente friabile. Questo fenomeno aumenta esponenzialmente il rischio di cedimenti del suolo e, di conseguenza, la caduta di rami o interi fusti arborei.

Proprio nei giorni scorsi, alcuni alberi erano stati monitorati e segnalati come potenzialmente pericolosi. L’amministrazione aveva già programmato un intervento di abbattimento selettivo per mettere in sicurezza i sentieri e le strade di accesso, ma il maltempo è arrivato con un tempismo sfortunato.

“Le giornate individuate per l’intervento sono coincise con l’attuale allerta meteo, rendendo di fatto impossibile operare sul campo,” spiegano le autorità.

L’ordinanza parla chiaro: l’obiettivo unico è la tutela dell’incolumità pubblica. Al momento, l’ingresso è garantito esclusivamente ai residenti, mentre per turisti e visitatori i cancelli (reali e simbolici) dell’isola rimarranno chiusi.

Le autorità monitorano la situazione ora dopo ora. La riapertura non avverrà prima di un sopralluogo tecnico che confermi la stabilità delle piante e del terreno. Nel frattempo, si confida nella collaborazione della cittadinanza e nel rispetto dei divieti per evitare situazioni di inutile pericolo.

(Foto di archivio)

