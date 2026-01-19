Maltempo a Torpè; evacuazione immediata per le località a rischio

Il Comune di Torpè ordina l’immediata evacuazione di località a rischio

Il livello dell’acqua è sempre più preoccupante, per questo il comune di Torpè ha ordinato l’evacuazione immediata di località a rischio. Si tratta di case che si trovano nei paraggi della diga e di corsi d’acqua. Devono immediatamente lasciare le proprie abitazioni i residenti nelle località Baddore, Matta Erva, Ena De Puleu, Filinita, Sa Tanca Noa, San Pietro, Ussela, Sas Luas, L’Unità, Terra Teulasa, Tiedda, Giunne Pala, Su Puttu, Poiu, Badu Arghentu, Pasu e Lana, Binzarena e Multalditana

“I residenti o domiciliatari interessati potranno recarsi presso il centro di accoglienza in via Eleonora D’Arborea nella Palestra Comunale o presso altre abitazioni in luogo sicuro”, spiegano dal Comune. Che “invita le famiglie che abbiano componenti impossibilitati a muoversi autonomamente o comunque non autosufficienti a segnalare al comune i loro nominativi e recapito chiamando al n° 3484022762“. Prima di lasciare le abitazioni bisogna chiudere acqua, luce e gas e non bisogna dimenticare medicinali e altri effetti personali che possaNo servire”.

