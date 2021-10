L’affidamento della manutenzione degli edifici comunali di Arzachena.

L’Amministrazione comunale di Arzachena punta alla programmazione pluriennale dei servizi. Con l’approvazione del recente progetto per un accordo quadro sulle manutenzioni degli edifici, l’Ente definisce un piano di intervento da 400 mila euro all’anno per i prossimi tre anni per un totale di 1 milione e 200 mila euro di investimento.

“Programmare le manutenzioni degli edifici comunali per un triennio significa evitare ritardi, burocrazia e inefficienza nei tempi e nei modi di aggiudicazione ed esecuzione degli interventi che, in passato sono stati affidati con singole procedure non coordinate – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Fabio Fresi -. Il patrimonio immobiliare pubblico necessita costantemente di lavori a garanzia del decoro, della sicurezza e della funzionalità. Con questa formula più elastica dell’accordo quadro già affidata a monte, il nostro ufficio manutenzioni ridurrà i costi e i tempi di realizzazione dei lavori relativi a tutti i palazzi comunali”.