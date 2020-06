L’ordinanza del sindaco.

Da questa settimana i mercati di Arzachena sono aperti al pubblico con esposizione di tutte le categorie merceologiche.

L’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Ragnedda riguarda i mercati di Arzachena (nella giornata di mercoledì, in località Tanca di Lu Palu), Cannigione (nella giornata di lunedì, in via G. Orecchioni) e Baja Sardinia, (nella giornata di martedì, in piazza dei Pini).

Rimane comunque in vigore il diviento di assembramenti con i clienti devono essere serviti uno per volta nel rispetto della distanza interpersonale. L’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dettate dalla normativa in materia. Gli esercenti dovranno mettere a disposizione dell’utenza dispositivi o soluzioni disinfettanti per le mani. La vendita potrà avvenire solo fronte banco e ogni operatore dovrà porre, prima dell’inizio delle operazioni di vendita, idonea segnaletica finalizzata a tenere distanti i clienti dal banco e tra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale. Infine ogni operatore dovrà servire personalmente il cliente assicurandosi che l’utente, nelle operazioni di scelta della merce, non entri in contatto con il prodotto da acquistare.

