Addio a Michele Asara.

Dolore ad Arzachena per la scomparsa di un uomo di soli 57 anni. Michele Asara era molto conosciuto, sopratutto a Cannigione, dove viveva con la sua famiglia. Ricordato per la sua battuta facile e per la sua ironia, ha lasciato un grosso vuoto nella frazione.

Sono tanti i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia del 57enne, scomparso per un brutto male. Parole di dolore e sconforto per la sua assenza. Il funerale di Michele si terrà domani, martedì 30 settembre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria della Neve Tempio Nuovo, in Arzachena.

