L’opposizione non vota il Puc di Arzachena.

I consiglieri di opposizione del Comune di Arzachena, Rino Cudoni, Francesca Pileri e Fabio Fresi, non hanno partecipato alla votazione per l’adozione del Puc, portato in Consiglio dall’assessore all’Urbanistica Alessandro Malu, esprimendo preoccupazione per il tempo insufficiente per l’esame e le implicazioni delle norme di salvaguardia scattate dalla data di adozione. Hanno chiesto il rinvio della decisione, ma la richiesta è stata respinta dalla maggioranza.

Tra le osservazioni avanzate dai consiglieri, è stato sottolineato che le zone A sono confermate come da PP vigente, ma necessitano di adeguamento al PPR per il piano Zander, rischiando un blocco delle attività in queste zone. Le zone di completamento, B, sono rimaste pressoché invariate rispetto al piano del 1980, mentre le frazioni hanno subito una riduzione delle zone di espansione. È stato evidenziato anche un abbassamento dell’indice territoriale generale. Le frazioni costiere vedranno nuove zone di espansione, mentre le zone F destineranno volumi significativi per la costruzione o l’ampliamento di alberghi a 5 stelle.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui