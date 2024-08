Tutto pronto a Luogosanto per la sagra “Li cjusoni di minnanna”.

Luogosanto si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate con il ritorno della sagra “Li cjusoni di minnanna“, che si svolgerà sabato 17 agosto alle 19.30 nel suggestivo Rione San Quirico. Questo evento annuale, diventato un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, celebra due delle più apprezzate specialità della cucina gallurese: gli gnocchetti fatti a mano con sugo di maiale e il cinghiale in agrodolce.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Luogosanto, in collaborazione con il Comune di Luogosanto e il comitato Festa Manna Fidali 1980. La sagra, che ha conquistato una crescente popolarità nel corso degli anni, offre un menù fisso che esalta i sapori tradizionali della cucina locale, attirando ogni anno un gran numero di visitatori e riportando alla ribalta le ricette tipiche del territorio.

Non solo buon cibo, ma anche intrattenimento di qualità: la musica sarà protagonista della serata grazie alla performance di Quirico Bacciu, noto per il suo talento con la fisarmonica. La sua musica arricchirà l’atmosfera e accompagnerà i partecipanti in una serata all’insegna della convivialità e della tradizione.

La sagra “Li cjusoni di minnanna” rappresenta dunque un’occasione imperdibile per vivere la cultura gastronomica e festiva di Luogosanto, promuovendo allo stesso tempo il senso di comunità e l’accoglienza che caratterizzano il piccolo comune gallurese. Non resta che recarsi nel Rione San Quirico per un evento che promette di essere tanto gustoso quanto memorabile.

