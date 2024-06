“Mogol racconta Mogol”, one man show ad Arzachena

Mogol racconta sé stesso ed esegue i brani più famosi ad Arzachena.

Mogol, l’autore leggenda della musica italiana, racconta sé stesso, gli aneddoti e le curiosità che hanno dato vita ai suoi brani più celebri in un one man show in piazza Risorgimento ad Arzachena domenica 16 giugno alle ore 21. Un evento coinvolgente, intimo, emozionante.

Un percorso che parte dai suoi esordi al sodalizio con Battisti, dai grandi successi con Celentano, Morandi e Mango fino all’impegno per i giovani con il CET, scuola di formazione per musicisti, autori e cantanti. Un viaggio fra la musica e le parole del maestro della canzone italiana con i brani più celebri che saranno eseguiti per l’occasione dalla Sardinia Rock Band, diretta dal chitarrista e docente del CET, Massimo Satta. Uno spettacolo musicale imperdibile per partecipare alle emozioni di uno degli autori più rappresentativi della musica sempreverde italiana.

L’ingresso per poter assistere alla manifestazione è totalmente gratuito. La serata rientra tra gli eventi del “calendario unico Arzachena 2024”. L’evento “Mogol racconta Mogol”, è stato organizzato dall’associazione culturale “Golden Music Events Sardinia” e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Arzachena.

