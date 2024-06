Auto in fiamme a La Maddalena, proseguono le indagini

Le indagini sull’auto in fiamme a La Maddalena.

Le indagini sull’incendio di un’auto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2:30 in via Cesaraccio a La Maddalena, continuano senza sosta. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme, bonificare l’area e mettere in sicurezza la zona circostante.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, tra cui un cortocircuito o un atto doloso. Le autorità stanno lavorando per determinare l’origine del rogo e stabilire eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118, pronti a fornire supporto e assistenza in caso di necessità.

Nonostante l’orario notturno, l’operazione è stata condotta con efficienza e professionalità, evitando danni ingenti alle strutture circostanti e garantendo la sicurezza dei residenti. Le autorità continuano a raccogliere informazioni e testimonianze per fare luce su quanto accaduto.

