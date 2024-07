MoMe-Arzachena in fiera, giovedì 11 luglio l’inaugurazione

Quattro serate nel centro storico dedicate ad artigianato, tecnologia, antiquariato ed enogastronomia: arriva MoMe-Arzachena in fiera. La mostra mercato ideata dall’agenzia Enjoy Communication per il Comune di Arzachena. L’11 e il 25 luglio, l’8 e il 22 agosto, dalle 19 alle 24, sono le date da fissare in agenda per scoprire l’iniziativa inclusa nel Piano di rilancio del centro storico che prevede anche attività di intrattenimento e lavorazioni artigianali dal vivo. Il progetto è promosso dall’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

“In piazza Risorgimento, via Ruzittu e corso Garibaldi portiamo espositori e talentuosi artigiani a cui affianchiamo spettacoli, musica e laboratori, offrendo un’esperienza divertente ed educativa per tutta la famiglia – precisa Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio -. Anche la MoMe è una delle iniziative con cui l’Amministrazione comunale punta al rilancio del centro storico cittadino e al coinvolgimento degli esercizi commerciali. Possiamo promuovere Arzachena e attrarre visitatori creando nuove opportunità e offrendo nuovi modi di scoprire il territorio. Ad esempio, si potrà sperimentare la preparazione di Su Filindeu, o intagliare il legno, oppure scoprire come lavorare i metalli o il vetro grazie alle nuove tecnologie”.

“Il MoMe vuole essere un attrattore turistico, economico e culturale – spiega Viola Angioi, organizzatrice dell’evento -. Una mostra mercato che sia un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza multisensoriale che celebra la Sardegna attraverso la sua cultura e creatività, l’arte e il design, l’ingegno e l’innovazione, la tradizione e il rinnovamento. Il MoMe Arzachena darà la possibilità ai visitatori di partecipare attivamente al processo creativo di artigiani, artisti e produttori. Sono oltre 30 gli espositori da tutta l’Isola che saranno con noi per questa prima edizione del MoMe”.

