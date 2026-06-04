Arzachena dichiara guerra ai mozziconi di sigarette

Iniziativa ad Arzachena per spazzare via i mozziconi

Arzachena si mobilita contro l’inquinamento da mozziconi: sabato 6 giugno l’iniziativa ecologica con Plastic Free nel centro storico.

Plastic free ad Arzachena

Il centro storico di Arzachena si prepara a vivere una giornata all’insegna del rispetto per l’ambiente e della cura del territorio. Sabato 6 giugno 2026 prenderà il via una speciale iniziativa ecologica dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta abbandonati. Un evento nato per ricordare a tutti che il nostro pianeta non può e non deve essere trattato come un posacenere. L’azione di sensibilizzazione e pulizia vedrà la partecipazione attiva dei volontari di Plastic Free Onlus, pronti a ripulire le vie del cuore cittadino da un rifiuto apparentemente piccolo ma dall’impatto ambientale devastante.

Troppo spesso si tende a minimizzare il gesto di gettare a terra quella che viene considerata solo una cicca. La realtà scientifica ed ecologica racconta però una storia ben diversa e decisamente più allarmante. Ogni singolo filtro di sigaretta è composto da acetato di cellulosa, che a tutti gli effetti è materiale plastico, e racchiude al suo interno oltre quattromila sostanze tossiche. Questi elementi nocivi sono capaci di contaminare fino a cinquecento litri d’acqua ciascuno, trasformando un piccolo scarto quotidiano in una vera e propria minaccia per l’ecosistema locale e globale.

L’appuntamento coi cittadini

L’appuntamento per tutti i cittadini che desiderano fare la propria parte è fissato per le ore 9.30 in piazza Risorgimento, scelto come punto di ritrovo ufficiale della manifestazione. Da lì l’azione ecologica si concentrerà in un luogo simbolo dell’identità gallurese, ovvero la splendida roccia monumentale naturale del Fungo e tutte le sue zone limitrofe. L’intera manifestazione è completamente gratuita e aperta a chiunque voglia contribuire a restituire decoro e salute agli spazi pubblici della comunità.

L’importante iniziativa, fortemente voluta e promossa dall’assessore all’ambiente Michele Occhioni, rappresenta un’occasione concreta di cittadinanza attiva.

Per il coordinamento dei partecipanti e per qualsiasi informazione organizzativa è possibile fare riferimento alla referente Antonella, contattabile direttamente al numero di telefono +393891485384. Tutti i dettagli approfonditi sull’impatto ambientale di questi rifiuti e il modulo per effettuare le iscrizioni ufficiali all’evento sono consultabili alla pagina web dedicata del Comune di Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui