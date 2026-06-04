Furto ai danni di due turisti a Olbia.

Due turisti ha denunciato di essere stati vittima di un furto a Olbia. La coppia via social ha raccontato che sono stati derubati della loro bici da corsa appena sbarcati. La triste vicenda ha attirato non pochi commenti di condanna per il gesto di ignoti, che hanno pensato di approfittare del fatto che la bicicletta era incustodita mentre facevano colazione.

I due hanno spiegato che dovevano fare un’importante gara ed erano venuti a Olbia di proposito. ”Ci trovavamo in via Bramante e la bici è una Giant Propel colore blu – si legge nell’appello online -. Se qualcuno ha visto qualcosa o ha qualche informazione ci contatti, ve ne saremmo infinitamente grati. Oppure se qualcuno ha già avuto episodi del genere e sa dove va a finire la refurtiva in questi casi”.

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