Crescono le visite ai siti archeologici e al museo di Arzachena

Boom di visite ai siti archeologici a Arzachena.

Sempre più turisti vogliono conoscere la storia di Arzachena: crescono le visite ai siti archeologici e al museo. Il Comune e la municipalizzata Ge.se.co Surl, società incaricata della gestione, tirano le somme sull’attrattività del patrimonio archeologico di Arzachena, mentre si preparano per gli arrivi di turisti per le festività di Pasqua, con orari di apertura ampliati e lavori di rinnovo e manutenzione delle strutture.

Nel 2024 le persone che hanno visitato i sette siti e il museo sono state 79.871, con un incremento di 1.891 (+2,43%) rispetto all’anno precedente. In totale, il villaggio nuragico La Prisgiona, le tombe dei giganti di Coddhu Ecchju, Li Lolghi e Moru, la necropoli Li Muri, il tempietto di Malchittu, il nuraghe Albucciu e il museo Civico Michele Ruzittu hanno registrato 166.289 visite nel 2024 con un +1,2% dal 2023.

Per quanto riguarda la nazionalità dei visitatori, per il 2023 e il 2024 è confermata la prevalenza di quelli italiani, seguiti da tedeschi e francesi. Nel 2024 sono diminuite le presenze di spagnoli a favore di un aumento di statunitensi, britannici e olandesi.

Il periodo di massimo afflusso è quello da aprile a ottobre, ma sono maggio, giugno e settembre a segnare i numeri migliori. “È interessante notare come il numero di visitatori sia cresciuto nei mesi di spalla – commenta il sindaco Roberto Ragnedda -. La storia e le peculiarità della Sardegna diventano sempre più motivazione di viaggio. Il nostro obiettivo è quello di puntare su un’offerta alternativa al prodotto sole-mare, affinché ci sia una migliore distribuzione dei flussi durante l’anno. Su più fronti lavoriamo a politiche di destagionalizzazione, anche in collaborazione con note destinazioni italiane, finalizzate allo sviluppo sostenibile del comparto turistico. Mettere in luce le risorse naturalistiche e culturali contribuisce ad attrarre un diverso target più interessato alle attività outdoor e alla scoperta dei territori”.

Significativi sono, ad esempio, i dati forniti dalla Ge.se.co su novembre: sono 747 i visitatori del 2023 contro i 962 del 2024. Dicembre 2023 ha segnato 367 ingressi, mentre 12 mesi dopo le visite sono state 854. In crescita anche il museo, passato dalle 3.500 visite annue del 2023 alle 4.000 del 2024 con buoni risultati sempre a novembre e dicembre. “Mostre e concerti nel periodo natalizio si sono rivelati iniziative vincenti per rinnovare l’interesse verso la struttura, coinvolgendo turisti e comunità locale – conclude Ragnedda -, ma resta l’obiettivo di promuovere la visita alle esposizioni permanenti archeologiche e mineralogiche, soprattutto tra i giovani”.

“Nell’ottica di incrementare l’attrattività del museo tra gli under 18, la Ge.se.co. coinvolgerà le scuole primarie e secondarie galluresi – spiega la direttrice della società, Anna Maria Zedda -. Laboratori di modellazione dell’argilla, o visite tematiche combinate sono alcune delle proposte allo studio. Sul parco archeologico, nel frattempo, abbiamo già installato la nuova cartellonistica con mappe e dettagli nei punti strategici lungo la Provinciale e negli ingressi dei siti. Diversi interventi agli impianti di illuminazione, al verde, alle passerelle e staccionate in legno sono stati conclusi nelle scorse settimane per garantire una migliore fruizione in vista della Pasqua. Tutto con il benestare e in collaborazione con la Soprintendenza di Sassari e Nuoro”. Infine, dal 1 aprile sono ampliati gli orari di apertura dei siti, dalle 9 alle 19, dal lunedì alla domenica, con esclusione del circolo funerario Li Muri e la tomba dei giganti Li Lolghi aperti dalle 9 alle 18.

